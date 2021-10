Napoli, al Santobono ambulatorio oncologico per la fertilità (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un ambulatorio oncologico pediatrico per la fertilità presso la Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli. Il servizio nasce in collaborazione con il Moscati di Avellino. Come spiega il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si tratta della “prima esperienza di questo tipo in Italia, un progetto di grande civiltà e umanità”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Unpediatrico per lapresso la FondazionePausilipon di. Il servizio nasce in collaborazione con il Moscati di Avellino. Come spiega il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si tratta della “prima esperienza di questo tipo in Italia, un progetto di grande civiltà e umanità”. L'articolo proviene da Italia Sera.

