Morandi e la pausa dai social | “Volevo fare una dieta”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 8 ottobre 2021) BOLOGNA – “Per oltre una settimana non ho postato foto e video su Instagram e Facebook. Molti di voi si sono preoccupati, alcuni si chiedevano perché, altri hanno scherzato con qualche battuta. La verità è che, per la prima volta dopo tanti anni,una “”, staccarmi daie vedere per quanti giorni sarei riuscito a resistere… Oggi sono di nuovo qui, ho corso 6 Km e con le mani sto un po’ meglio… Vi abbraccio”. Con questo messaggio, apparso oggi su Facebook, Gianniha spiegato di essersi fermato per circa una settimana, interrompendo la pubblicazione quotidiana di post cui aveva abituato da anni i propri fans. L’ultimo interventodel cantante bolognese, in effetti, risaliva allo scorso 29 settembre. Ma nella giornata odierna Gianni è tornato, anche per ...