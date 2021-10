Migranti, 12 Paesi Ue chiedono muro, Commissione “Non con nostri fondi” (Di venerdì 8 ottobre 2021) BRUXELLES (ITALPRESS) – I governi di 12 Paesi Ue scrivono alla Commissione per chiedere esplicitamente nuove misure sull'immigrazione, a partire dalla costruzione di un “Vallo”, un “muro” nei confini sudorientali dell'Europa. La lettera è firmata da Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Slovacchia, Paesi secondo i quali bisogna evitare “le gravi conseguenze di sistemi migratori e di asilo sovraccarichi e capacità di accoglienza esaurite, che alla fine influiscono negativamente sulla fiducia nella capacità di agire con decisione quando necessario”.Netta la risposta della commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, al termine del Consiglio Affari interni che si è svolto a Lussemburgo: “Bisogna rafforzare la protezione dei nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) BRUXELLES (ITALPRESS) – I governi di 12Ue scrivono allaper chiedere esplicitamente nuove misure sull'immigrazione, a partire dalla costruzione di un “Vallo”, un “” nei confini sudorientali dell'Europa. La lettera è firmata da Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Slovacchia,secondo i quali bisogna evitare “le gravi conseguenze di sistemi migratori e di asilo sovraccarichi e capacità di accoglienza esaurite, che alla fine influiscono negativamente sulla fiducia nella capacità di agire con decisione quando necessario”.Netta la risposta della commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, al termine del Consiglio Affari interni che si è svolto a Lussemburgo: “Bisogna rafforzare la protezione dei...

