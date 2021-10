Lazio, rientro importante per Sarri! (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Lazio non sta vivendo un gran momento di forma, complici anche i tanti infortuni delle ultime settimane. C’è un recupero importante però: Mattia Zaccagni è tornato in gruppo da diversi giorni e sarà disponibile per il prossimo impegno in campionato. Lazio, Zaccagni, Immobile Diverso invece il discorso per Ciro Immobile, dopo l’infortunio che non gli ha permesso di essere convocato in Nazionale. L’attaccante ha effettuato solo una seduta in palestra dopo la lesione di basso grado alla coscia destra. LEGGI ANCHE: Italia, annuncio a sorpresa di Gravina! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lanon sta vivendo un gran momento di forma, complici anche i tanti infortuni delle ultime settimane. C’è un recuperoperò: Mattia Zaccagni è tornato in gruppo da diversi giorni e sarà disponibile per il prossimo impegno in campionato., Zaccagni, Immobile Diverso invece il discorso per Ciro Immobile, dopo l’infortunio che non gli ha permesso di essere convocato in Nazionale. L’attaccante ha effettuato solo una seduta in palestra dopo la lesione di basso grado alla coscia destra. LEGGI ANCHE: Italia, annuncio a sorpresa di Gravina! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

