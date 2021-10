Lapo Elkann e Joana Lemos si sono sposati | matrimonio segreto in Portogallo

(Di venerdì 8 ottobre 2021)hanno sorpreso tutti, siin grancon una cerimonia celebrata in. E’ nel Paese natale della sposa che la coppia ha scelto di giurarsi amore per sempre. La storia d’amore traera apparsa subito importante, sempre protetta dalla curiosità altrui.con lei è rinato davvero, l’aveva fatto capire a tutti che l’ex campionessa di rally era la donna della sua vita. L’annuncio del fidanzamento dato da Chi all’inizio del 2021, l’anello che lui aveva regalato alla sua compagna, un gioiello in diamanti e titanio, uno stile art deco ma con una scelta così particolare. Per...

L'imprenditore ha detto s in Portogallo, paese natale della neo moglie Joana Lemos.convolato a nozze con Joana ...e Joana Lemos si sono sposati/ Il matrimonio segreto in Portogallo Per poi concludere: " Il giornalista ha il dovere di raccontare il buono e il bello. Di fornire esempi utili e ...Le nozze ieri in Portogallo nel giorno del 44esimo compleanno dello sposo. Un matrimonio che è un punto di svolta nella vita spesso turbolenta del nipote prediletto di Gianni Agnelli ...Lui rampollo della più nobile delle dinastie automobilistiche italiane, lei eroina portoghese del Motorsport: la comune passione per i motori ha unito - ora anche in matrimonio - Lapo Elkann e Joana L ...