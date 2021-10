Jakub Hr?ša trionfa con Mahler sul podio di Santa Cecilia | una vera ‘Resurrezione’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Il mio tempo verrà”, diceva Gustav. E mai come adesso si può dire che il suo tempo sia arrivato. Soprattutto per una sinfonia come la Seconda in do minore,, scelta dall’Accademia die dal suo direttore principale ospite, il quarantenne di BrnoHr?ša, per inaugurare ieri sera alle 19,30 la stagione 2021-2022 nella Saladell’Auditorium Parco della Musica (repliche stasera alle 20,30, domani alle 18). Una scelta simbolica che allude allae alla rinascita del dopo pandemia, per un’inaugurazione che è caduta proprio nel giorno in cui il Governo, dopo il parere favorevole del Cts, ha deciso di portare al 100% della capienza la presenza del pubblico nei cinema, nei teatri e nelle sale ...