“Io con Soleil Sorge…”. La bomba di Manuel Bortuzzo al GF Vip. Cosa è successo tra loro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Più passano giorni e più Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù, una delle principesse Selassié. Insomma, il primo bacio del GF Vip 6 sembra oramai solo un lontano ricordo. Dopo il confronto delle scorse ore, nel quale Manuel ha fatto capire alla principessa Selassié che per loro sarà difficile avere un futuro fuori dal reality, permangono diversi dubbi sul loro rapporto. C’è da dire tuttavia che forse, almeno secondo alcuni spettatori, le attenzioni di Lulù nei confronti di Manuel sono state eccessive e hanno finito col frenare le intenzioni dell’ex nuotatore. Ma le cose stanno davvero così? Forse qui gatta ci cova: vi basti pensare che proprio nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip, si è registrato un episodio molto curioso che ha visto protagonisti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Più passano giorni e piùprende le distanze da Lulù, una delle principesse Selassié. Insomma, il primo bacio del GF Vip 6 sembra oramai solo un lontano ricordo. Dopo il confronto delle scorse ore, nel qualeha fatto capire alla principessa Selassié che persarà difficile avere un futuro fuori dal reality, permangono diversi dubbi sulrapporto. C’è da dire tuttavia che forse, almeno secondo alcuni spettatori, le attenzioni di Lulù nei confronti disono state eccessive e hanno finito col frenare le intenzioni dell’ex nuotatore. Ma le cose stanno davvero così? Forse qui gatta ci cova: vi basti pensare che proprio nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip, si è registrato un episodio molto curioso che ha visto protagonisti ...

