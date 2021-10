Infortunio Lautaro Martinez, Inter in apprensione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non ha giocato contro il Paraguay, ma è rimasto in gruppo e ha preso parte all'allenamento. Sembrerebbero buone le notizie che arrivano dal ritiro dell'Argentina, dove la Nazionale è impegnata nelle ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non ha giocato contro il Paraguay, ma è rimasto in gruppo e ha preso parte all'allenamento. Sembrerebbero buone le notizie che arrivano dal ritiro dell'Argentina, dove la Nazionale è impegnata nelle ...

