Il principe Harry, quasi in lacrime quando lui e Meghan furono oscurati da William e Kate (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il principe Harry sarebbe stato sul punto di piangere, «trattenendo le lacrime» quando lui e la moglie Meghan Markle sono stati oscurati da William e Kate Middleton in un evento dello scorso anno. Così rivela il libro Battle of Brothers, in cui l'autore Robert Lacey esplora il complesso e tormentato rapporto tra i due figli di Carlo e Diana. L'episodio svelato nel libro si è verificato al Commonwealth Day Service nell'Abbazia di Westminster, il 9 marzo 2020. Un giorno a suo modo storico, perché ha segnato l'ultimo impegno di Harry e Meghan come membri attivi della famiglia reale, prima della partenza per gli Stati Uniti.

