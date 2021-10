I due caffè di Virginia rendono nervoso Conte (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Si muore un po’ per poter vivere” cantava Caterina Caselli. E per poter vivere, politicamente s’intende, Virginia Raggi ha deciso di sparigliare l’agenda del ballottaggio romano e delle nebulose alchimie interne di un Movimento 5 stelle che di suo già bene non sta, ha messo in agenda due “caffè” con gli sfidanti Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Quelli che fino a domenica scorsa non potevano nemmeno essere citati nell’ufficio della sindaca, il primo espressione di quella destra che negli ultimi cinque anni l’ha massacrata, il secondo piano B sul quale ha ripiegato il centrosinistra dopo l’archiviazione del piano A, Nicola Zingaretti, la cui candidatura possibile e affatto sgradita a Giuseppe Conte avrebbe sancito l’archiviazione del suo governo della città. Negli scaffali della storia, almeno come prima cittadina, l’hanno spedita ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Si muore un po’ per poter vivere” cantava Caterina Caselli. E per poter vivere, politicamente s’intende,Raggi ha deciso di sparigliare l’agenda del ballottaggio romano e delle nebulose alchimie interne di un Movimento 5 stelle che di suo già bene non sta, ha messo in agenda due “” con gli sfidanti Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Quelli che fino a domenica scorsa non potevano nemmeno essere citati nell’ufficio della sindaca, il primo espressione di quella destra che negli ultimi cinque anni l’ha massacrata, il secondo piano B sul quale ha ripiegato il centrosinistra dopo l’archiviazione del piano A, Nicola Zingaretti, la cui candidatura possibile e affatto sgradita a Giuseppeavrebbe sancito l’archiviazione del suo governo della città. Negli scaffali della storia, almeno come prima cittadina, l’hanno spedita ...

Pausa caffè e omessa timbratura: valutabile la tenuità del falso