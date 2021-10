Hamas organizza una conferenza per decidere cosa fare "quando Israele sparirà"

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Alla fine di settembre c’è stata a Gaza unasponsorizzata dal gruppo palestineseper parlare di “”. Laha pubblicato un documento finale per spiegare con una lista di punti che è necessario prepararsi alla fine dell’esistenza disotto l’aspetto pratico e amministrativo. Alcuni dei punti riguardano la moneta corrente, che sostituirà quella israeliana, i trattati internazionali con i vicini come Egitto e Giordania, che per qualche tempo non saranno modificati perché è più comodo lasciarli così come sono, e i criteri per ridistribuire edifici, case e proprietà fra i palestinesi. Una dichiarazione, dice il testo che riassume i lavori della, ...