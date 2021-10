Fiocco rosa a Temptation Island, l’ecografia e un mazzo di fiori per l’annuncio più bello (Di venerdì 8 ottobre 2021) Solo qualche settimana fa l’annuncio della seconda gravidanza. “Siamo felici di condividere insieme a voi ragazze oggi 20 settembre questa splendida notizia. La famiglia si allarga.. Presto saremo in quattro !! La vita quando meno te lo aspetti ti sorprenda. Ps: ammetto che non è stato facile in questi 3 mesi non fare sapere nulla, anche se qualcuna di voi (leggendo i vostri messaggi) aveva intuito qualcosa”. Con due foto l’ex volto di Temptation Island aveva annunciato la seconda gravidanza e oggi è arrivato il momento di svelare il sesso. “Finalmente ieri abbiamo scoperto il sesso. Ragazze, Leo avrà una stupenda Sorellina, 320 grammi di puro amore. Fiocco rosa”. Lara Zorzetto è incinta di una femminuccia Lara Zorzetto è incinta di una femminuccia, che andrà a fare compagnia al primo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Solo qualche settimana fadella seconda gravidanza. “Siamo felici di condividere insieme a voi ragazze oggi 20 settembre questa splendida notizia. La famiglia si allarga.. Presto saremo in quattro !! La vita quando meno te lo aspetti ti sorprenda. Ps: ammetto che non è stato facile in questi 3 mesi non fare sapere nulla, anche se qualcuna di voi (leggendo i vostri messaggi) aveva intuito qualcosa”. Con due foto l’ex volto diaveva annunciato la seconda gravidanza e oggi è arrivato il momento di svelare il sesso. “Finalmente ieri abbiamo scoperto il sesso. Ragazze, Leo avrà una stupenda Sorellina, 320 grammi di puro amore.”. Lara Zorzetto è incinta di una femminuccia Lara Zorzetto è incinta di una femminuccia, che andrà a fare compagnia al primo ...

