F1, GP Turchia 2021. Leclerc: “Buon feeling, ma non lasciamoci trasportare troppo” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Il feeling con la macchina è stato Buono, ma non dobbiamo lasciarci trasportare troppo. È pur sempre il venerdì, siamo andati bene con tanto carburante ma è prematuro fare previsioni. Voglio lavorare il più possibile per ottimizzare la macchina”. Così Charles Leclerc al termine delle due prove libere del venerdì per quanto riguarda il GP di Turchia 2021. Ai microfoni di Sky Sport, il ferrarista continua: “Sono contento, quando il posteriore si muove mi piace perché ruotare la macchina mi piace. Siamo competitivi, per cui non cambierei assetto. In caso di pioggia vediamo, in alcuni tracciati eravamo estremamente competitivi”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ilcon la macchina è statoo, ma non dobbiamo lasciarci. È pur sempre il venerdì, siamo andati bene con tanto carburante ma è prematuro fare previsioni. Voglio lavorare il più possibile per ottimizzare la macchina”. Così Charlesal termine delle due prove libere del venerdì per quanto riguarda il GP di. Ai microfoni di Sky Sport, il ferrarista continua: “Sono contento, quando il posteriore si muove mi piace perché ruotare la macchina mi piace. Siamo competitivi, per cui non cambierei assetto. In caso di pioggia vediamo, in alcuni tracciati eravamo estremamente competitivi”. SportFace.

