Eurovision Song Contest 2022 sarà a Torino | conduce Mika L’annuncio della Rai

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’si terrà acondotto da. Dopo mesi di attesa, la Rai ha deciso: ilcanoro europeo si terrà sotto la Mole. La città è stata preferita a Milano, Bologna, Rimini e Pesaro che avevano avanzato la propria candidatura assieme a Roma, Genova, Alessandria, Sanremo, Acireale e Palazzolo Acreide, escluse già in una prima selezione. Era stata l’ormai ex sindaca Chiara Appendino a candidare il capoluogo torinese proponendo come location per l’evento il PalaAlpitour e mettendo a disposizione, secondo quanto riferisce il CorriereSera, un budget di quasi sette milioni di euro stanziati dal Comune con la collaborazioneRegione eCamera di ...

Sarà Torino ad ospitare l'edizione 2022 dell'Contest. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, ma sembrano ormai non esserci più dubbi sulla scelta del capoluogo piemontese. La candidatura presentata in estate dal sindaco ...Sarà Torino ad ospitare l'edizione 2022 dell'Contest, conquistata dall'Italia grazie alla vittoria nel 2020 dei Maneskin. L'annuncio della Rai, atteso da fine agosto, è finalmente arrivato. A condurre il programma in diretta ...E alla fine la Rai ha fatto la sua scelta. Dopo tante fake news e anche strani indizi, come il Gianduiotto scartato che circolava sui social da qualche giorno, ecco che arriva quello che è l’annuncio ...Sarà Torino a ospitare l’Eurovision Song Contest 2022. Ora è ufficiale. Il capoluogo piemontese diventerà il palcoscenico della prestigiosa manifestazione canora europea in programma per il prossimo m ...