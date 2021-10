“È omicidio stradale”, per la morte di Elena Aubry rischiano il processo 8 persone (Di venerdì 8 ottobre 2021) omicidio stradale. È questa l’accusa della Procura nei confronti dei sei funzionari comunali legati al caso di Elena Aubry. La ragazza che il 6 maggio del 2018 aveva perso la vita su via Ostiense, all’altezza del chilometro 25,500. Per gli inquirenti quella strada sarebbe dovuta essere chiusa a scooter e moto per la presenza di buche. Ma così non è stato. E allora il pm Laura Condemi ha chiesto il rinvio a giudizio per otto persone. Tra gli imputati anche il rappresentante legale e un dipendente della ditta incaricata della manutenzione. Leggi anche: Sono state ritrovate le ceneri di Elena Aubry, lo comunica la mamma su Facebook Elena Aubry, chi rischia il processo A rischiare di finire a processo per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021). È questa l’accusa della Procura nei confronti dei sei funzionari comunali legati al caso di. La ragazza che il 6 maggio del 2018 aveva perso la vita su via Ostiense, all’altezza del chilometro 25,500. Per gli inquirenti quella strada sarebbe dovuta essere chiusa a scooter e moto per la presenza di buche. Ma così non è stato. E allora il pm Laura Condemi ha chiesto il rinvio a giudizio per otto. Tra gli imputati anche il rappresentante legale e un dipendente della ditta incaricata della manutenzione. Leggi anche: Sono state ritrovate le ceneri di, lo comunica la mamma su Facebook, chi rischia ilA rischiare di finire aper ...

