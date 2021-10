Covid, meno positivi in ospedali. Regioni sotto soglie, Sardegna e Calabria le più vicine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo il bollettino dell’8 ottobre, diminuiscono i pazienti sia in terapia intensiva (sono 383, -20) sia negli altri reparti (sono 2.742, -82). La percentuale di positivi sui tamponi fatti è all’1,1%. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 3.023 nuovi casi di coronavirus, su 271.566 tamponi (ieri 2.938 casi su 297.356 test). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 4.695.291 e le vittime 131.228 (+30) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo il bollettino dell’8 ottobre, diminuiscono i pazienti sia in terapia intensiva (sono 383, -20) sia negli altri reparti (sono 2.742, -82). La percentuale disui tamponi fatti è all’1,1%. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 3.023 nuovi casi di coronavirus, su 271.566 tamponi (ieri 2.938 casi su 297.356 test). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 4.695.291 e le vittime 131.228 (+30)

