Covid, focolaio nel Foggiano: chiusi tre plessi scolastici (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Covid torna a correre in provincia di Foggia e, in particolare, a San Nicandro Garganico dove il neo sindaco Matteo Vocale, ieri sera è stato costretto ad emettere una ordinanza - la prima da sindaco - chiudendo per oggi e domani i tre plessi dell'istituto comprensivo "D'Alessandro-Vocino" che ospita classi della materna, elementare e media. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) Iltorna a correre in provincia di Foggia e, in particolare, a San Nicandro Garganico dove il neo sindaco Matteo Vocale, ieri sera è stato costretto ad emettere una ordinanza - la prima da sindaco - chiudendo per oggi e domani i tredell'istituto comprensivo "D'Alessandro-Vocino" che ospita classi della materna, elementare e media. L'articolo .

Advertising

Corriere : Come il Covid può diffondersi in ospedale (anche con vaccini e mascherine): il focolaio in Israele - Corriere : Il Covid può diffondersi in ospedale (anche con mascherine e vaccini): il focolaio i... - fattoquotidiano : Covid, focolaio in un gruppo di stagionali non vaccinati: una donna morta e 14 contagiati - ProDocente : Covid, focolaio nel Foggiano: chiusi tre plessi scolastici - ascochita : RT @Nicola_Bressi: Tu guarda che coincidenza. La Romania, dove la gran parte delle persone ha liberamente scelto di non vaccinarsi: ha le a… -