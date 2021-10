Busitalia | mandati via per 5 minuti di ritardo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Pochidiall’appuntamento durante il quale avrebbero dovuto firmare il contratto di assunzione. Per questo sono stati ria casa dall’azienda e lunedì non potranno entrare in servizio. È quanto accaduto questa mattina a SALERNO, nella sede locale di, a sette aspiranti autisti della società controllata da Ferrovie dello Stato. I lavoratorivia, sette sui quindici convocati questa mattina per la firma di un contratto a tempo interminato, hanno contattato i sindacati per provare una mediazione con l’amministratore delegato dell’azienda. “Quanto accaduto è gravissimo”, questa la presa di posizione di Fit-Cisl e Fit-Cisl Campania. Secondo i sindacati di categoria i lavoratori convocati “in possesso di tutti i requisiti per l’assunzione, erano presenti nella sede, ...

... infatti, hanno già lasciato il precedente posto di lavoro con in possesso tutta la documentazione pronta per l'assunzione in), occorre un immediato intervento da parte del gruppo Ferrovie ...'Esprimiamo tutto il nostro rammarico - precisa Amedeo D'Alessio, segretario generale della Filt Cgil Campania - per la sproporzionata reazione diCampania che ha deciso di rimandare a casa,...Fanno pochi minuti di ritardo il giorno della firma del contratto per l’assunzione come autisti nell’azienda dei trasporti, ma ...Stampa Un ritardo di pochi minuti, “nella giornata stabilita per la firma del contratto di assunzione”, potrebbe mettere in discussione l’assunzione di un gruppo di giovani lavoratori reclutati dal Gr ...