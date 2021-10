Borghezio prova a difendersi | ' Terza Lega? Mi riferivo alla base | non ai fascisti'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Borghezio prova

Globalist.it

Nel videoaveva parlato di una "terza Lega", con un riferimento che sembra all'estrema destra: "E' tutta una invenzione di Fanpage, sì, io ho parlato di terza Lega, ma non c'entra nulla con ...... l'ex deputato ed ex eurodeputato leghista ha però alla fine chiesto e ottenuto la messa alla,...è già stato condannato in passato a pagare una multa per violenza privata su un venditore ...Tra gli esponenti leghisti che nel filmato vengono indicati come vicini a Lealtà Azione c’è anche la neoconsigliera comunale milanese Silvia Sardone. Nel video, durante un appuntamento in cui sono pre ...La seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage Lobby nera racconta i legami del gruppo del "barone nero" con alcuni autorevoli esponenti della Lega. Dopo il servizio andato in onda una settimana fa la p ...