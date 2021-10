Ballando, è già scoppiata la passione tra Iannone e Lucrezia Lando: l’indiscrezione (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è sicuramente molta curiosità per l’inizio della nuova stagione di BalLando con le stelle, ormai pronta al via. E siamo tutti in attesa di scoprire come se la caveranno i concorrenti alle prese con difficili coreografie ed esibizioni da lasciare (veramente!) senza fiato. Intanto gli allenamenti in sala prove sono già cominciati, e pare che almeno una delle coppie in gara abbia trovato un feeling straordinario… anche lontano dalla pista. È scoppiata la passione tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando? Andrea Iannone, flirt con Lucrezia Lando Sembra ormai un dato di fatto assodato: ogni anno, BalLando con le stelle ci regala grandi emozioni sia in pista che fuori, coinvolgendoci con ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è sicuramente molta curiosità per l’inizio della nuova stagione dicon le stelle, ormai pronta al via. E siamo tutti in attesa di scoprire come se la caveranno i concorrenti alle prese con difficili coreografie ed esibizioni da lasciare (veramente!) senza fiato. Intanto gli allenamenti in sala prove sono già cominciati, e pare che almeno una delle coppie in gara abbia trovato un feeling straordinario… anche lontano dalla pista. Èlatra Andrea? Andrea, flirt conSembra ormai un dato di fatto assodato: ogni anno,con le stelle ci regala grandi emozioni sia in pista che fuori, coinvolgendoci con ...

