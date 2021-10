Ascolti TV 7 ottobre | bene L' Eredità con l' addio in lacrime di Paolo e la vittoria di Francesca

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Numeri altissimi nella giornata di ieri 7, in particolar modo nell'Access Prime Time e nel Preserale. Proprio in queste due ultime fasce orarie è stata Rai 1 a ottenere i miglioritv. Soliti Ignoti e L'si sono confermati i game show più gettonati del momento e questo grazie anche ai rispettivi conduttori, ma c'è da evidenziare che la puntata de L'è stata colma di emozioni tra l'uscita di scena di un commossoMassa e la stellaredella new entry. A fine articolo è possibile scoprire quanto ha vinto la ragazza e le imperdibili parole pronunciate da Flavio Insinna a favore dell'uscente campione.TV 7, nel Prime Time si impone Fino all'ultimo battito In prima serata ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 7 Ottobre 2021: ecco chi ha vinto - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 7 Ottobre 2021. Fino all’Ultimo Battito vince col 19.1%, Star in The Star 10.4%. Boom 20, terz… - Teleblogmag : Sempre la fiction di Rai Uno imbattibile. Ottimo #piazzapulita su #la7 #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canal… - VelvetMagIta : #AscoltiTv 7 ottobre 2021: vince “Fino all’Ultimo Battito” su Rai. “Piazza Pulita” oltre il 7% #VelvetMag #Velvet - Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #7ottobre ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

Dopo questo primo appuntamento con i Bootcamp, la prossima settimana - il 14, sempre alle 21.15 su Sky e NOW - sarà la volta delle scelte di Emma e Hell Raton : toccherà a loro scegliere i ......diche ha ribadito la leadership del programma sul GF Vip 6 di Alfonso Signorini in onda su Canale5. Ora è arrivato il momento della quarta puntata con l'appuntamento di venerdì 8...Li abbiamo ascoltati (e ballati) tutta l'estate con "Cabriolet Panorama" e ora sono pronti a tornare con nuova musica: da venerdì 8 ottobre in radio e e su tutte le piattaforme digitali arriva un nuov ...Tutto pronto per la quarta puntata di Tale e Quale Show, in onda oggi venerdì 8 ottobre alle ore 21:25. Carlo Conti è alla conduzione di uno show, il cui obiettivo è scalare il vertice della classific ...