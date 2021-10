A Monfalcone tamponi a prezzo calmierato per i dipendenti comunali senza green pass (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Visited 159 times, 159 visits today) Ultime notizie: A Monfalcone l'Isola dei Bagni diventa un centro olimpico grazie a Red Bull Centrale A2A di Monfalcone, ok alla riconversione. Ma la sindaca ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Visited 159 times, 159 visits today) Ultime notizie: Al'Isola dei Bagni diventa un centro olimpico grazie a Red Bull Centrale A2A di, ok alla riconversione. Ma la sindaca ...

Ultime Notizie dalla rete : Monfalcone tamponi A Monfalcone tamponi a prezzo calmierato per i dipendenti comunali senza green pass È con questa premessa che il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha deciso per l'ampliamento e il potenziamento del centro tamponi alla farmacia comunale n. 2 di via Crociera , al fine di venire ...

