Volete trovare le vostre AirPods? Adesso con questa funzione di Apple è possibile (Di giovedì 7 ottobre 2021) La funzione Lost Mode di Apple vi aiuta a trovare le vostre AirPods Apple ha ascoltato le richieste degli utenti per trovare una soluzione alla perdita degli AirPods e quindi ritrorli. Il nuovo aggiornamento, anticipato fin dal WWDC di questo giugno e da oggi in roll-out, dell’applicazione “Dov’è” espande infatti le funzionalità già attive per ritrovare le cuffiette perdute con una nuova feature molto interessante. Fino a questo momento “Dov’è” dava infatti agli utenti la possibilità di localizzare il punto in cui le AirPods erano state associate per l’ultima volta all’iPhone, oppure far emettere agli auricolari uno squillo acuto così da poterli ritrovare all’interno di una stanza o in una ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 7 ottobre 2021) LaLost Mode divi aiuta aleha ascoltato le richieste degli utenti peruna soluzione alla perdita deglie quindi ritrorli. Il nuovo aggiornamento, anticipato fin dal WWDC di questo giugno e da oggi in roll-out, dell’applicazione “Dov’è” espande infatti le funzionalità già attive per rile cuffiette perdute con una nuova feature molto interessante. Fino a questo momento “Dov’è” dava infatti agli utenti la possibilità di localizzare il punto in cui leerano state associate per l’ultima volta all’iPhone, oppure far emettere agli auricolari uno squillo acuto così da poterli riall’interno di una stanza o in una ...

