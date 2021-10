VIDEO Ciclismo, Gran Piemonte 2021: highlights e sintesi. In volata vince Walls davanti a Nizzolo, quarto Trentin (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si è disputata oggi la 105ma edizione del Gran Piemonte di Ciclismo, gara di un giorno con partenza da Rocca Canavese ed arrivo a Borgosesia dopo 168 km: si è imposto in volata il campione olimpico su pista nell’omnium di Tokyo 2020, il britannico Matthew Walls. Battuto Giacomo Nizzolo, secondo, mentre si classifica quarto Matteo Trentin. Di seguito gli highlights della gara. VIDEO highlights Gran Piemonte 2021 Mille metri ad altissima velocità. Ecco l'ultimo emozionante chilometro della GranPiemonte presented by @eolo it 2021! 1,000 metres at very high speed. Here is the last exciting kilometre of ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si è disputata oggi la 105ma edizione deldi, gara di un giorno con partenza da Rocca Canavese ed arrivo a Borgosesia dopo 168 km: si è imposto inil campione olimpico su pista nell’omnium di Tokyo 2020, il britannico Matthew. Battuto Giacomo, secondo, mentre si classificaMatteo. Di seguito glidella gara.Mille metri ad altissima velocità. Ecco l'ultimo emozionante chilometro dellapresented by @eolo it! 1,000 metres at very high speed. Here is the last exciting kilometre of ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ciclismo Diretta Gran Piemonte 2021/ Matthew Walls vincitore su Nizzolo e Kooij ...assistito all'epilogo che era considerato più probabile per questa grande classica del ciclismo ... (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GRAN PIEMONTE 2021 La ...

Ciclismo, Milano - Torino 2021: l'arrivo di Primoz Roglic (VIDEO) Il video dell' arrivo di Primoz Roglic , che ha trionfato nella Milano - Torino 2021 di ciclismo . Lo sloveno è stato il primo a tagliare il traguardo di Superga, con un'accelerazione negli ultimi 400 ...

Ciclismo, Milano-Torino - Yates ci prova, Roglic è troppo forte: gli highlights Eurosport IT Diretta Gran Piemonte 2021/ Streaming video Rai: chi vincerà a Borgosesia? Diretta Gran Piemonte 2021 streaming video Rai oggi 7 ottobre: orario, percorso e protagonisti attesi per la classica di ciclismo con arrivo a Borgosesia.

Ciclismo MTB: la Testi Cicli sul podio del Mondiale Master La stagione sportiva si conclude alla grande per la Testi Cicli di San Mariano di Corciano. I tesserati della storica squadra hanno partecipato nei giorni scorsi in Toscana a due importanti gare rappr ...

