Valve mostra il primo teardown di Steam Deck (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se siete curiosi di vedere le “viscere” del nuovo Steam Deck,Valve ci fornisce maggiori dettagli su Steam Deck incluso un video noto come teardown in cui vediamo come uno degli ingegneri dell’azienda di Gabe Newell smonta la console e fornisce alcuni dettagli. Mentre guardiamo il video, la stessa Valve ci dice che, in un certo senso, si tratta di un tutorial che ci mostrerà come cambiare due dei componenti della console, gli stick e l’SSD , ma allo stesso tempo ci consiglia di non smontarlo in casa per il suo design molto stretto, con pezzi posti al millimetro che non sono destinati al giocatore per sostituirli a casa e ci avverte addirittura dei rischi di danneggiare la batteria che utilizza la console.Le spedizioni inizieranno a dicembre 2021. Il post completo è ... Leggi su gamesandconsoles (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se siete curiosi di vedere le “viscere” del nuovoci fornisce maggiori dettagli suincluso un video noto comein cui vediamo come uno degli ingegneri dell’azienda di Gabe Newell smonta la console e fornisce alcuni dettagli. Mentre guardiamo il video, la stessaci dice che, in un certo senso, si tratta di un tutorial che ci mostrerà come cambiare due dei componenti della console, gli stick e l’SSD , ma allo stesso tempo ci consiglia di non smontarlo in casa per il suo design molto stretto, con pezzi posti al millimetro che non sono destinati al giocatore per sostituirli a casa e ci avverte addirittura dei rischi di danneggiare la batteria che utilizza la console.Le spedizioni inizieranno a dicembre 2021. Il post completo è ...

