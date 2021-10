Trattamento acque reflue | sentenza Corte Ue | Italia inadempiente

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Laeuropea di giustizia ha condannato l', con unaemessa oggi a Lussemburgo, per non aver rispettato una serie di obblighi imposti dalla direttiva Ue sulle(91/27/Cee) in centinaia di agglomerati e centri urbani. Ladà ragione alla Commissione europea, che aveva inoltrato il ricorso alladi Giustizia chiedendole di riconoscere le inadempienze dell', che è stata condannata a pagare le spese legali. L', ha stabilito la, non ha preso le disposizioni necessarie per garantire che siano provvisti di reti fognarie per leurbane 159 agglomerati nel Paese, e non ha assicurato che siano sottoposte al ...

Dopo la condanna del 2018 che ha visto l'Italia risarcire la comunità europea con 25 milioni di multa, il Paese viene nuovamente condannato per aver violato le norme europee sul trattamento delle acqu ...