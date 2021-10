The Crown, Kristen Stewart: "L'ho guardata in una notte, Emma Corrin è bravissima nei panni di Diana" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Kristen Stewart, intervistata da Entertainment Weekly, ha ammesso di aver visto The Crown 'in una sola notte' e di aver adorato la performance di Emma Corrin nei panni della principessa. Kristen Stewart ha recentemente rivelato di aver visionato la scorsa stagione di The Crown "in una sola notte" al fine di prepararsi al meglio per interpretare Lady Diana in Spencer, il nuovo film di Pablo Larraín che è stato presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Durante un'intervista di Entertainment Weekly, la Stewart ha ammesso di aver intrapreso una vera e propria maratona, guardando tutti gli episodi della nuova stagione della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021), intervistata da Entertainment Weekly, ha ammesso di aver visto The'in una sola' e di aver adorato la performance dineidella principessa.ha recentemente rivelato di aver visionato la scorsa stagione di The"in una sola" al fine di prepararsi al meglio per interpretare Ladyin Spencer, il nuovo film di Pablo Larraín che è stato presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Durante un'intervista di Entertainment Weekly, laha ammesso di aver intrapreso una vera e propria maratona, guardando tutti gli episodi della nuova stagione della ...

