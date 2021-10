Spazio, il super telescopio James Webb scalda i motori (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sarà il telescopio più grande e potente mai lanciato nello Spazio il ‘James Webb’ che si appresta a partire per la sua missione con lancio previsto a dicembre prossimo. Webb – che ha iniziato i primi passi nel 2007 – seguirà le orme del ‘vecchio’ telescopio spaziale Hubble mandato in orbita dalla Nasa e dall’Esa nel lontano 1990 e ancora operativo. Webb sarà il prossimo grande osservatorio scientifico nello Spazio, “progettato per rispondere alle questioni rimaste irrisolte sull’Universo e per effettuare scoperte rivoluzionarie in tutti i campi dell’astronomia” sottolinea l’Agenzia Spaziale Europea. Il telescopio James Webb sarà lanciato su un razzo Ariane 5 dallo Spazioporto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sarà ilpiù grande e potente mai lanciato nelloil ‘’ che si appresta a partire per la sua missione con lancio previsto a dicembre prossimo.– che ha iniziato i primi passi nel 2007 – seguirà le orme del ‘vecchio’spaziale Hubble mandato in orbita dalla Nasa e dall’Esa nel lontano 1990 e ancora operativo.sarà il prossimo grande osservatorio scientifico nello, “progettato per rispondere alle questioni rimaste irrisolte sull’Universo e per effettuare scoperte rivoluzionarie in tutti i campi dell’astronomia” sottolinea l’Agenzia Spaziale Europea. Ilsarà lanciato su un razzo Ariane 5 dalloporto ...

