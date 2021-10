Spada maschile e femminile, gli azzurri in raduno per la Coppa del Mondo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – Sarà il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia a tenere a battesimo il primo allenamento collegiale delle Nazionali Assolute di Spada maschile e femminile sotto la direzione del nuovo responsabile d’arma Dario Chiadò. Da domani (venerdì 8) e fino al 12 ottobre, nella struttura del Coni in Toscana, 20 spadisti e altrettante spadiste si ritroveranno in ritiro per avvicinarsi all’inizio della stagione di Coppa del Mondo 2021/2022, che scatterà tra poco più di un mese (il 19 e 20 novembre) con le prove di Tallin per le donne e Berna per gli uomini. Faranno parte del gruppo maschile Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Fabrizio Citro, Valerio Cuomo, Daniel De Mola, Matteo Di Coste, Davide Di Veroli, Edoardo Foti, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Giorgio Guerriero, Marco ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – Sarà il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia a tenere a battesimo il primo allenamento collegiale delle Nazionali Assolute disotto la direzione del nuovo responsabile d’arma Dario Chiadò. Da domani (venerdì 8) e fino al 12 ottobre, nella struttura del Coni in Toscana, 20 spadisti e altrettante spadiste si ritroveranno in ritiro per avvicinarsi all’inizio della stagione didel2021/2022, che scatterà tra poco più di un mese (il 19 e 20 novembre) con le prove di Tallin per le donne e Berna per gli uomini. Faranno parte del gruppoGianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Fabrizio Citro, Valerio Cuomo, Daniel De Mola, Matteo Di Coste, Davide Di Veroli, Edoardo Foti, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Giorgio Guerriero, Marco ...

