Sequestro di oltre 800mila euro: ecco dove e perchè (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un Sequestro del valore di oltre 800mila euro su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Velletri, beni mobili e immobili confiscati all’amministratore di una società operante nel settore del trasporto di merci. I finanzieri hanno riscontrato il mancato pagamento dell’IVA riscossa dai clienti e denunciato l’uomo alla locale Procura della Repubblica per il reato di omesso versamento dell’imposta, avendo superato le soglie minime di punibilità previste dalla normativa penale-tributaria. Al soggetto destinatario del provvedimento sequestrata una villa, 2 magazzini, 9 terreni agricoli, 1 autovettura e quote sociali, oltre che dei saldi dei conti correnti bancari riconducibili alla società. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Undel valore disu disposizione del G.I.P. del Tribunale di Velletri, beni mobili e immobili confiscati all’amministratore di una società operante nel settore del trasporto di merci. I finanzieri hanno riscontrato il mancato pagamento dell’IVA riscossa dai clienti e denunciato l’uomo alla locale Procura della Repubblica per il reato di omesso versamento dell’imposta, avendo superato le soglie minime di punibilità previste dalla normativa penale-tributaria. Al soggetto destinatario del provvedimento sequestrata una villa, 2 magazzini, 9 terreni agricoli, 1 autovettura e quote sociali,che dei saldi dei conti correnti bancari riconducibili alla società. L'articolo proviene da Italia Sera.

