Se Twitter sta provando a dirvi di stare attenti a Twitter (Di giovedì 7 ottobre 2021) Attenzione, la conversazione può essere particolarmente impegnativa. È soltanto uno degli esempi di flag con cui Twitter sta provando ad avvertire gli utenti sulla natura degli scambi di messaggi tra utenti, per quanto riguarda i tweet con maggiori interazioni. Un po’ come se Twitter volesse mettere in guardia i propri utenti da se stesso: un approccio decisamente interessante, nell’epoca in cui i social network sono nel mirino (ogni riferimento a Facebook non è puramente casuale) per quanto riguarda l’esperienza degli utenti sulle piattaforme. Le conversazioni su Twitter saranno in qualche modo monitorate e l’utente, prima di decidere di parteciparvi, potrà avere una indicazione di massima sui toni che queste ultime hanno assunto. LEGGI ANCHE > Calenda e i tweet ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Attenzione, la conversazione può essere particolarmente impegnativa. È soltanto uno degli esempi di flag con cuistaad avvertire gli utenti sulla natura degli scambi di messaggi tra utenti, per quanto riguarda i tweet con maggiori interazioni. Un po’ come sevolesse mettere in guardia i propri utenti da se stesso: un approccio decisamente interessante, nell’epoca in cui i social network sono nel mirino (ogni riferimento a Facebook non è puramente casuale) per quanto riguarda l’esperienza degli utenti sulle piattaforme. Le conversazioni susaranno in qualche modo monitorate e l’utente, prima di decidere di parteciparvi, potrà avere una indicazione di massima sui toni che queste ultime hanno assunto. LEGGI ANCHE > Calenda e i tweet ...

Advertising

IlContiAndrea : Gabriele Corsi (Trio Medusa) a #RadioDeejay “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l'Eu… - LucaBizzarri : Comunque Parisi è su Twitter. Un difetto doveva avercelo. (La cosa più bella è che tutti sappiamo che ha vinto, ma… - borghi_claudio : @ScaltritiLab Non so se è peggio considerarla solo un poveretto o un analfabeta. Qui è in pubblico e sta facendo un… - anna30048679 : RT @barbarab1974: Per il ministero l’ infezione da COV 2 oltre il 14 giorno da prima dose equivale alla seconda dose. Satana esci da sta c… - BasakaylaP : RT @Nomen_Omen71: La sequenza di terremoti che sta affliggendo il pianeta è IMPRESSIONANTE e non ha precedenti. La maggior parte senza vitt… -