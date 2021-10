Roma | escalation di risse e aggressioni | 5 arresti e una denuncia nelle ultime ore

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Proseguono senza sosta i servizi disposti dal Questore diper la prevenzione e la repressione dei reati, in particolar modo pere rapine, anche su strada. Sono 6 le persone complessivamente messe a disposizione della autorità giudiziaria da parte degli agenti della Polizia di Stato perché responsabili rispettivamente di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, rissa e rapina. Folle aggressione: 27enneto e sottoposto a TSO Ad intervenire per la segnalazione di una rissa adiacente ad un’attività commerciale sono stati i poliziotti del III Distretto Fidene Serpentara, quelli della Sezione Volanti e del II Distretto Salario. Al loro arrivo i poliziotti sono stati subito contattati da un cittadino peruviano 29enne che ha riferito loro di aver subito un’aggressione, avvenuta da poco, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma escalation

Il Corriere della Città

...Palladium di"Con La torre di Babele volevo provare a spiegare il senso biblico di un'umanità cieca nella sua rincorsa alle armi, tale da arrivare a sfidare la divinità stessa in un...Come prevedevamo la guerra tra i clan, che è in atto da mesi con agguati, bombe e stese, con l'omicidio di Carmine D'Onofrio segna una pericolosa. Il movente di quest'ultimo omicidio ...“Voto Gualtieri”, ha detto chiaramente ieri per tutta la giornata Carlo Calenda, ma è difficile ritenere la partita chiusa. Intanto perché Calenda ha detto di esprimersi a titolo personale, poi perché ...Alle famiglie palestinesi minacciate di sgombero proposta molto simile alla precedente: restare per 15 anni come affittuari protetti ma riconoscendo la proprietà delle terre e delle case ai coloni. Ma ...