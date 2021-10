Riforma catasto, Salvini: “Di Draghi mi fido, degli altri no. Si metta per iscritto che non si aumentano tasse. Patti chiari, amicizia lunga” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Noi della Lega non stiamo dettando affatto condizioni. Semplicemente abbiamo dato fiducia a Draghi per non aumentare le tasse. Io mi fido di Draghi, degli altri no. Domani chi ci sarà? Mettiamo, allora, due righe per iscritto: non si aumenta il carico fiscale a danno degli italiani e non ci sarà patrimoniale, né aumento delle tasse. Patti chiari, amicizia lunga”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il leader della Lega Matteo Salvini ribadisce la posizione del suo partito sulla richiesta di cancellazione dell’aggiornamento del catasto. E aggiunge: “Contiamo che questa promessa di Draghi venga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Noi della Lega non stiamo dettando affatto condizioni. Semplicemente abbiamo dato fiducia aper non aumentare le. Io midino. Domani chi ci sarà? Mettiamo, allora, due righe per: non si aumenta il carico fiscale a dannoitaliani e non ci sarà patrimoniale, né aumento delle”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il leader della Lega Matteoribadisce la posizione del suo partito sulla richiesta di cancellazione dell’aggiornamento del. E aggiunge: “Contiamo che questa promessa divenga ...

