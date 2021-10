Riforma catasto, Confesercenti: “attenzione su aumento rendite catastali, no a più tasse” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Bisogna fare attenzione affinché tutto questo avvenga in un regime che non porti ad un aumento della tassazione e non comprima ulteriormente i consumi, altrimenti ci potrebbero essere risvolti diretti sulle imprese che rappresentiamo”. Così il segretario generale di Confesercenti Mauro Bussoni commenta con l’Adnkronos l’acceso dibattito sulla Riforma del catasto. Infatti, spiega Bussoni “se verrà fatto un aumento importante delle rendite catastali è ovvio che sia per i cittadini che per le imprese che hanno proprietà immobiliari sarebbe un problema, pensiamo anche alle fasce più deboli, perché potrebbe impedire il godimento di benefici legati alla presentazione dell’Isee”. Ed invece, “va bene se l’obiettivo vero è quello di andare a recuperare, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Bisogna fareaffinché tutto questo avvenga in un regime che non porti ad undella tassazione e non comprima ulteriormente i consumi, altrimenti ci potrebbero essere risvolti diretti sulle imprese che rappresentiamo”. Così il segretario generale diMauro Bussoni commenta con l’Adnkronos l’acceso dibattito sulladel. Infatti, spiega Bussoni “se verrà fatto unimportante delleè ovvio che sia per i cittadini che per le imprese che hanno proprietà immobiliari sarebbe un problema, pensiamo anche alle fasce più deboli, perché potrebbe impedire il godimento di benefici legati alla presentazione dell’Isee”. Ed invece, “va bene se l’obiettivo vero è quello di andare a recuperare, ...

