Pioli: "Non è giusto che una squadra perda a 0 euro un giocatore che paga per 5 anni" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ospite dell'edizione 2021 del Festival dello Sport di Trento, intervistato da Alessandra Bocci e Nino Minoliti, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato del mercato e dei giocatori persi a ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ospite dell'edizione 2021 del Festival dello Sport di Trento, intervistato da Alessandra Bocci e Nino Minoliti, l'allenatore del Milan, Stefano, ha parlato del mercato e dei giocatori persi a ...

Advertising

infoitsport : Pioli su Ibrahimovic: 'Non so dire quanto giocherà ma ci aiuterà. E' di un altro livello' - sportli26181512 : Pioli: 'Contro l'Atletico ho perso le staffe. L'arbitro non è stato il migliore in campo': Intervenuto all'evento '… - michaelgscott0 : RT @MilanNewsit: Pioli: 'Contro l'Atletico ho perso le staffe. L'arbitro non è stato il migliore in campo' - MilanNewsit : Pioli: 'Contro l'Atletico ho perso le staffe. L'arbitro non è stato il migliore in campo' - Kalulinoo : RT @_enz29: @battitomilan7 Hai 60 anni basta batttio basta Fate schifo e dovevate vincere Non avete futuro Pioli in panchina e Maldini i… -