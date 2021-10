Pif-Newcastle, via libera dalla Premier: ufficiale la cessione (Di giovedì 7 ottobre 2021) “La Premier League, il Newcastle United Football Club e la St James Holdings Limited hanno risolto oggi la disputa sull’acquisizione del club da parte del consorzio composto da PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media”. A dichiararlo è la Premier League, tramite una nota sul suo sito ufficiale. “In seguito al superamento del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) “LaLeague, ilUnited Football Club e la St James Holdings Limited hanno risolto oggi la disputa sull’acquisizione del club da parte del consorzio composto da PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media”. A dichiararlo è laLeague, tramite una nota sul suo sito. “In seguito al superamento del L'articolo

Advertising

AndreaInterNews : La proprietà del #Newcastle: PIF! Comparisce. La proprietà dell'#Inter: PUF! Sparisce. Differenze... - TrollGirardi : RT @fcin1908it: UFFICIALE – Il Newcastle è di Pif. La Premier: “Club non sarà in mano all’Arabia Saudita” - VNeroazzurro : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il #Newcastle è stato venduto a Pif con effetto immediato. 'La Premier League ha ricevuto assicurazioni lega… - mazzettam : #Rinascimento saudita al lavoro. #MBS si compra, attraverso il #PIF che stipendia #Renzi, la squadra britannica del… - JohSogos : RT @fcin1908it: UFFICIALE – Il Newcastle è di Pif. La Premier: “Club non sarà in mano all’Arabia Saudita” -