Per la Merkel visita di congedo a Roma, da Papa Francesco e Draghi: 'Sei stata la guida d'Europa' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si dicono grazie reciprocamente, grazie per questi anni in cui l'Europa tutta ha dovuto affrontare sfide e problemi di portata inimmaginabile per 27 Stati diventati improvvisamente piccoli nel ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si dicono grazie reciprocamente, grazie per questi anni in cui l'tutta ha dovuto affrontare sfide e problemi di portata inimmaginabile per 27 Stati diventati improvvisamente piccoli nel ...

Advertising

Corriere : Merkel: amo l'Italia, servirebbero tre vite per conoscerla a fondo - ilriformista : Angela #Merkel passa a #Draghi il testimone sull’Europa, ma il premier è preoccupato per il Pnrr su cui ha così tan… - Tg1Rai : 'Meno armi, più cibo - più vaccini, meno fucili'. Parole forti di Papa Francesco alla preghiera per la pace, organi… - Giordan85236962 : @Gianluc54410558 @Cioschi66 Merkel la ricorderò per i suoi discorsi equilibrati e le sue posizioni senza dubbi. - alecavo : RT @LibHeritage: 'La spinta dell'umanità alla libertà non si lascia soffocare a lungo. Serve coraggio per combattere per la libertà, e serv… -