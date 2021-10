Omicidio Martina Rossi in Spagna | la Cassazione conferma le condanne per i due imputati aretini | … 3 anni!!!

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 ottobre 2021)aveva appena 20 anni, una ragazza come si dice ‘acqua e sapone’, che ha avuto la sfortuna di trovare sulla sua strada due giovinastri che, incapaci di gestire i propri istinti animaleschi, hanno concorso alla sua prematura e tragica morte.è volata giù dal sesto piano dalla sua stanza d’albergo nella notte del 3 agosto del 2011, mentre si trovava in vacanza a Palma di Maiorca. Caso volle che nella stanza dell’hotel ‘Santa Ana’, adiacente alla sua alloggiassero, altri due giovani in vacanza, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. Cosa sia accaduto con precisione non si sa, i sospetti hanno portato ad indagare alle conseguenze di un tentato stupro: la giovane ligure, per sfuggire alle insistenti avance dei due studenti, avrebbe tentato di tornare nella sua stanza scavalcando il muro che separava i due bacini ...