Obbligo di Green pass, controlli a tappeto e mobility manager: ecco le nuove linee guida per i dipendenti pubblici (Di venerdì 8 ottobre 2021) Obbligo di Green pass senza deroghe, controlli a campione e mobility manager per trasporti in sicurezza. Questi alcuni dei punti principali delle nuove linee guida diffuse dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta insieme al ministro della Salute Roberto Speranza per un ritorno sicuro al lavoro in presenza. Dal 15 ottobre circa 32 mila amministrazioni pubbliche italiane saranno chiamate a rispettare precise direttive per l'abbandono definitivo dello smart working. Il decreto del ministro Brunetta sulle modalità organizzative per il rientro al lavoro prevederà innanzitutto l'Obbligo di Green pass per tutti i dipendenti senza possibilità di deroga.

