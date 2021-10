' Ndrangheta | arrestato il boss latitante Cosimo Damiano Gallace | era nascosto in un bunker

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Duro colpo per la criminalità organizzata calabrese. I carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro hannoil, 60 anni, ricercato perché condannato a 14 anni di carcere per associazione mafiosa. L'uomo, considerato reggente dell'omonima 'ndrina, si nascondeva a Isca sullo Ionio, in un appartamento ricavato all'interno di una ditta di produzione del calcestruzzo ed è stato scoperto in unrealizzato dietro una parete della camera da letto.