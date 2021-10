Napoli, Spalletti pronto a recuperare quattro giocatori in vista del Torino (Di giovedì 7 ottobre 2021) Buone notizie per Luciano Spalletti, che potrebbe recuperare quattro infortunati per Napoli-Torino Buone notizie per Luciano Spalletti e il suo Napoli. L’allenatore azzurro è pronto a recuperare quattro giocatori durante la sosta. Sono tornati ad allenarsi Demme, Mertens (che è anche tornato in campo contro la Fiorentina) e Ghoulam. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Spalletti potrebbe recuperare anche Lobotka, che potrebbe andare in panchina contro il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Buone notizie per Luciano, che potrebbeinfortunati perBuone notizie per Lucianoe il suo. L’allenatore azzurro èdurante la sosta. Sono tornati ad allenarsi Demme, Mertens (che è anche tornato in campo contro la Fiorentina) e Ghoulam. Secondo quanto riportato da Tuttosport,potrebbeanche Lobotka, che potrebbe andare in panchina contro il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

