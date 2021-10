Morto a Bergamo Giuseppe Caruso, questore a Palermo quando arrestarono Provenzano (Di giovedì 7 ottobre 2021) È Morto a Bergamo, stroncato da una malattia fulminante, l’ex prefetto di Palermo ed ex direttore dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati Giuseppe Caruso: aveva 72 anni. Oltre che prefetto era stato anche questore del capoluogo siciliano e il suo nome è legato alla gestione dei beni confiscati alla mafia, materia in cui aveva grande competenza ed esperienza. In questo ambito, prima che scoppiasse lo scandalo della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, resosi conto di alcune anomalie, era entrato in aperta polemica con l’allora presidente Silvana Saguto, poi processata e condannata a Caltanissetta per una serie di reati. Caruso è stato commissario alla Questura di Bergamo fino al 1992, ha diretto la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) È, stroncato da una malattia fulminante, l’ex prefetto died ex direttore dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati: aveva 72 anni. Oltre che prefetto era stato anchedel capoluogo siciliano e il suo nome è legato alla gestione dei beni confiscati alla mafia, materia in cui aveva grande competenza ed esperienza. In questo ambito, prima che scoppiasse lo scandalo della sezione misure di prevenzione del tribunale di, resosi conto di alcune anomalie, era entrato in aperta polemica con l’allora presidente Silvana Saguto, poi processata e condannata a Caltanissetta per una serie di reati.è stato commissario alla Questura difino al 1992, ha diretto la ...

