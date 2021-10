Morte Martina Rossi: Cassazione conferma condanne Albertoni e Vanneschi, ricorsi inammissibili (Di giovedì 7 ottobre 2021) La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che il 28 aprile scorso ha condannato a 3 anni Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per tentata violenza sessuale su Martina Rossi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 ottobre 2021) La quarta sezione penale dellahato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che il 28 aprile scorso ha condannato a 3 anni Alessandroe Lucaper tentata violenza sessuale suL'articolo proviene da Firenze Post.

