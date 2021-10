Merkel: "Amo l'Italia, non sarò più cancelliera ma tornerò" (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Il mio amore per l'Italia sicuramente sarà manifestato in futuro anche in altre forme una volta che non sarò più cancelliera. Basta un giorno a Roma per capire che bisognerebbe avere più di una vita, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Il mio amore per l'sicuramente sarà manifestato in futuro anche in altre forme una volta che nonpiù. Basta un giorno a Roma per capire che bisognerebbe avere più di una vita, ...

Advertising

La7tv : #intanto 'Il mio amore per l'Italia si manifesterà anche in futuro. Basta un giorno a Roma per capire che servirebb… - AristarcoScann1 : RT @CarloCalenda: Mi piaceva moltissimo McCain. Mi piace la Merkel. Albertini è stato un grande sindaco. Stimo Bertolaso. Non amo i populis… - MakeDavero : RT @La7tv: #intanto 'Il mio amore per l'Italia si manifesterà anche in futuro. Basta un giorno a Roma per capire che servirebbero tre vite… - bartolozzic : RT @La7tv: #intanto 'Il mio amore per l'Italia si manifesterà anche in futuro. Basta un giorno a Roma per capire che servirebbero tre vite… - infoitinterno : Merkel da Draghi, ultima volta da leader. 'Amo Italia, per vedere Roma una vita non basta' -