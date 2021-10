LILLI GRUBER E LA LEZIONE DI GIORNALISMO SU RAI1. A QUANTI SARANNO FISCHIATE LE ORECCHIE? (Di giovedì 7 ottobre 2021) LILLI GRUBER è tornata su RAI1, la sua casa per tanti anni dove è stata il volto e l’inviata più popolare del Tg1, per un’intervista a Oggi è un altro giorno, il salotto di Serena Bortone. L’occasione è stata la promozione de “La guerra dentro”, il suo nuovo libro dedicato a Martha Gellhorn, la più grande corrispondente di guerra del Novecento. Accolta negli studi Rai dalle note di “Simply the Best”, storica hit di Tina Turner, LILLI fa subito i complimenti a Serena per la trasmissione: “Piacere mio, grazie dell’invito! Complimenti davvero a te e alla trasmissione”. La prima domanda: ti è mai capitato di sentirti the best, la migliore? The Best io? Di base no, mi metto sempre sotto esame. In alcune situazioni è stato un bene. Non si può sfuggire al proprio carattere, all’educazione, alla severità famigliare. Rigore e ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 7 ottobre 2021)è tornata su, la sua casa per tanti anni dove è stata il volto e l’inviata più popolare del Tg1, per un’intervista a Oggi è un altro giorno, il salotto di Serena Bortone. L’occasione è stata la promozione de “La guerra dentro”, il suo nuovo libro dedicato a Martha Gellhorn, la più grande corrispondente di guerra del Novecento. Accolta negli studi Rai dalle note di “Simply the Best”, storica hit di Tina Turner,fa subito i complimenti a Serena per la trasmissione: “Piacere mio, grazie dell’invito! Complimenti davvero a te e alla trasmissione”. La prima domanda: ti è mai capitato di sentirti the best, la migliore? The Best io? Di base no, mi metto sempre sotto esame. In alcune situazioni è stato un bene. Non si può sfuggire al proprio carattere, all’educazione, alla severità famigliare. Rigore e ...

