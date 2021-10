La dieta e i consigli di Antonella Clerici, è stata Evelina Flachi ad aiutarla (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’aumento di peso è uno dei lati negativi della menopausa e Antonella Clerici lo racconta nella sua intervista a Ok Salute e Benessere aggiungendo anche la dieta e i consigli che le ha dato Evelina Flachi. Anche per lei come per molte altre donne la menopausa è stata un problema, il corpo che cambia e una fisicità che era difficile da accettare. E’ stata la nutrizionista, la dottoressa Flachi a consigliarle cosa mangiare, come drenare i liquidi, come sentirsi in forma. Per Antonella Clerici il nuovo regime alimentare non è stato semplice da accettare, da sempre è una buona forchetta ma ha poi capito che doveva cambiare abitudini a tavola. Evelina le ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’aumento di peso è uno dei lati negativi della menopausa elo racconta nella sua intervista a Ok Salute e Benessere aggiungendo anche lae iche le ha dato. Anche per lei come per molte altre donne la menopausa èun problema, il corpo che cambia e una fisicità che era difficile da accettare. E’la nutrizionista, la dottoressaarle cosa mangiare, come drenare i liquidi, come sentirsi in forma. Peril nuovo regime alimentare non è stato semplice da accettare, da sempre è una buona forchetta ma ha poi capito che doveva cambiare abitudini a tavola.le ha ...

Advertising

VanityFairIt : Secondo gli ultimi dati, più di un italiano su quattro dichiara di seguire una dieta, ma sono molti coloro che sono… - mickshardana : Ho un piccolo problema di salute: prendo farmaci per la tiroide, sono sovrappeso e ho bisogno di una dieta adeguata… - ADM_assdemxmi : RT @IOdonna: Ciclo mestruale: come affrontarlo a tavola? I consigli della Dottoressa Martina Gozza dell’Humanitas sugli alimenti da non far… - zazoomblog : Ciclo mestruale: come affrontarlo a tavola? I consigli della Dottoressa Martina Gozza dell’Humanitas sugli alimenti… - IOdonna : Ciclo mestruale: come affrontarlo a tavola? I consigli della Dottoressa Martina Gozza dell’Humanitas sugli alimenti… -