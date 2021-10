La Corea del Sud con Squid Game farà la storia degli Emmy come fece Parasite agli Oscar?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Cosa hanno in comune? Entrambi sono stati prodotti indel Sud, e potrebbero fare ladei premi. Se l’opera di Bong Joon-ho ha conquistato gli2020 diventando il primo film non in lingua inglese a vincere l’ambiziosa statuetta, la serie tv di Netflix potrebbe fare altrettanto sbarando alla prossima edizioneè infatti idoneo per gareggiare nella award season del 2022. Pur essendo un prodotto narrato in linguana, la serie è stata però prodotta da Netflix, che è una compagnia americana ed è pensata per la distribuzione a livello globale. Ciò la rende idonea non solo per gliAwards, ma anche ...