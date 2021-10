Judo juniores | ai Mondiali di Olbia Scutto è oro nei 48 chilogrammi

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– È un’Italia bellissima quella che nella giornata di apertura dei Campionati del Mondodiha conquistato tre medaglie, una per ciascun colore, oro Assuntanei 48 kg, argento Giulia Carna nei 52 kg e bronzo Asia Avanzato nei 48 kg. E dopo la prima giornata l’Italia conquista anche la testa del medagliere per nazioni. È certamente un buon inizio ed è oro mondiale per Assunta, regina assoluta dei 48 kg avendo messo sotto, una dopo l’altra, Khalimajon Kurbonova (Uzb), Asia Avanzato (Ita), Lea Beres (Fra) ed in finale la russa Irena Khubulova. Non c’è stato nemmeno il tempo per festeggiare la medaglia di bronzo che Asia Avanzato aveva conquistato un attimo prima che la napoletana salisse sul tatami e tutto si è svolto in un lampo. Dall’o soto gari ...