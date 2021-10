Italia | Bonucci chiede scusa | ' Sono arrabbiato con me stesso'

(Di giovedì 7 ottobre 2021) MILANO - Il difensore della nazionale Leonardoha lasciato il ritiro azzurro " per far rientro al club di appartenenza " dopo l'espulsione di ieri sera, in Nations League, nella semifinale ...

bonucci_leo19 : Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà…

... ha avuto anche un paio di ottime occasioni per segnare, l': purtroppo, come avrebbe chiosato ... Dopo l'espulsione dila partita ha avuto meno vita. Soltanto le fibrillazioni finali ...Ma questasi rialzerà e sarà più forte che mai ", ha scrittosui suoi profili social dopo la sconfitta con gli spagnoli.Il capitano della Nazionale, espulso ieri in semifinale di Nations League contro la Spagna, ha già lasciato il ritiro azzurro per tornare a Torino ...Prima o poi sarebbe dovuta arrivare, ma il fatto che la prima sconfitta dopo 37 risultati utili consecutivi sia giunta a San Siro, nella semifinale di Nations League e per giunta contro una rivale sto ...