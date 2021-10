Hedberg WindTre | “Con la sostenibilità sempre più protagonista la tecnologia 5G”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA – “Lasta trasformando in modo radicale i modelli di business ed è un cambiamento che vede protagoniste le tecnologie di rete, a partire dal 5G”. Lo ha detto Jeffrey, Ceo di, all’evento “Ey Digital Summit”. “La nostra azienda – ha aggiunto – ha scelto di agire concretamente per generare un impatto positivo sulla collettività. In particolare abbiamo coinvolto gli stakeholder interni ed esterni, i colleghi e tutti i manager nel definire la strategia di, con obiettivi specifici e integrati nel nostro business. Nel percorso di modernizzazione della reteabbiamo lavorato, ad esempio, con il WWF per ridurre del 70% le emissioni unitarie di traffico e per raggiungere la carbon neutrality entro il 2030. Inoltre abbiamo guardato alle scuole, coinvolgendo ...

Advertising

CellularItalia : WINDTRE, Hedberg: la sostenibilità sta trasformando i modelli di business - zazoomblog : Windtre Hedberg “La sostenibilità trasforma i modelli di business” - #Windtre #Hedberg #sostenibilità - Gazzettadmilano : Hedberg (WindTre): sostenibilità cambia modelli di business, 5G sempre più protagonista. - LaNotifica : Windtre, Hedberg “La sostenibilità trasforma i modelli di business” - messina_oggi : Windtre, Hedberg “La sostenibilità trasforma i modelli di business”ROMA (ITALPRESS) - 'La sostenibilità sta trasfor… -

Ultime Notizie dalla rete : Hedberg WindTre

Lo ha detto Jeffrey, Ceo di, all'evento EY Digital Summit. 'La nostra azienda, ha aggiunto, ha scelto di agire concretamente per generare un impatto positivo sulla collettività. In ...Lo ha detto Jeffrey, Ceo di, all'evento EY Digital Summit. "La nostra azienda, ha aggiunto, ha scelto di agire concretamente per generare un impatto positivo sulla collettività. In ...L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 601 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 18 persone. 4, residente nel comune di Atripalda; 2, residenti nel comune di Avella; 2, residenti nel com ...ROMA (ITALPRESS) - "La sostenibilità sta trasformando in modo radicale i modelli di business ed è un cambiamento che vede protagoniste le tecnologie di r ...